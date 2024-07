In Wollsdorf kehrt keine Ruhe ein. Anfang Juli erfolgte am Grundstück neben Wollsdorf Leder Schmidt der Spatenstich für eine Halle, in die Siemens Energy einziehen will. Das Unternehmen will einen Teil der Produktion aufgrund von Platzmangel in Weiz in die Gemeinde St. Ruprecht an der Raab verlegen.