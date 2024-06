Jahrelang basteln Oldtimer-Liebhaber oft an ihren Schätzen, bis diese genau so sind, wie sie es sich vorstellen. So wie Jörg Schwarzenberger mit seinem Porsche 550 Spyder, einem Replikat jenes Autos, mit dem Filmstar James Dean 1955 tödlich verunglückte. Mehr als fünf Millionen Euro ist das Original wert. Schwarzenbergers hat etwas mehr PS, scherzt er.