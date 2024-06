Ein 27-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war Montagmorgen gegen 6.50 Uhr mit seinem Pkw auf der B 68 in Pirching an der Raab, Gemeinde Hofstätten/Raab, unterwegs. Er fuhr von Feldbach kommend in Richtung Gleisdorf. Hinter ihm fuhr eine ebenfalls 27-Jährige aus dem Bezirk Weiz.

Kurz nach dem Kreisverkehr auf Höhe Straßenkilometer 2,000 waren beide Pkw auf dem ersten Fahrstreifen unterwegs, als ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker laut Angabe der beiden 27-Jährigen den zweiten Fahrtstreifen, sprich den Abbiegestreifen zur A2 Autobahnauffahrt in Richtung Wien, nutzte. Er überholte die beiden 27-Jährigen und scherte plötzlich vor das Fahrzeug des 27-Jährigen in die erste Fahrspur ein.

Infolgedessen kam es zu einem Auffahrunfall: Der 27-Jährige legte eine Notbremsung hin, die hinter ihm fahrende 27-Jährige konnte nicht rechtzeitig bremsen. Die beiden 27-Jährigen wurden vom Roten Kreuz erstversorgt und mit leichten Verletzungen ins LKH Weiz gebracht. Die Feuerwehr Hofstätten/Raab war mit neun Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

Der unbekannte Fahrzeuglenker fuhr weiter, ohne anzuhalten. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Lenker. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Gleisdorf in Verbindung zu setzen: 059 133 6264.