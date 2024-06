Carla in Gleisdorf feiert zehn Jahre: „Wir haben extrem viele Spender“

Am Donnerstag feiert das Secondhand-Geschäft Carla in Gleisdorf zehnjähriges Jubiläum. Gutscheine und Preisaktionen warten auf die Gäste. Lesen Sie hier, was es Neues in der Weizer Wirtschaftswelt gibt.