Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk Voitsberg hat sich im Frühjahr deutlich erhöht. Im Vergleich zum Vorjahr waren im April 1082 Personen in der Region auf Jobsuche. Das waren um 237 Personen mehr und entspricht einer Zunahme von 28 Prozent. Dazu kommen noch 320 weitere Personen, die sich aktuell in einer Schulung befinden.

Baubranche und Produktion schwächeln

Die Zunahme ist auch steiermarkweit der höchste Wert, im ganzen Land waren zuletzt 32.687 Menschen ohne Beschäftigung, also um 12,4 Prozent mehr als vor einem Jahr. Nur in Weiz war der Anstieg mit 24,5 Prozent annähernd so hoch wie in der Lipizzanerheimat.

Franz Hansbauer leitet das AMS in Voitsberg © Heike Krusch

Einer der Hauptgründe für die hohe Arbeitslosigkeit, die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 5,7 Prozent, findet sich im sinkenden Personalbedarf in der Baubranche und in der Produktion sowie in der Folge auch im Personalleasingbereich, weiß Franz Hansbauer, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Voitsberg. Daraus resultierend sind besonders Männer und da auch die Altersgruppen unter 25 sowie 25 bis 49 Jahre besonders stark betroffen. Auch im Handel und in der Gastronomie hat sich die Zahl der vorgemerkten Arbeitslosen stark erhöht.

Wo gibt es aktuell Jobs?

Derzeit sind beim AMS Voitsberg 490 offene Stellen gemeldet. Das sind zwar um 36 Jobangebote weniger als vor einem Jahr, aber laut AMS noch immer eine sehr hohe Zahl. Viele Betriebe investieren derzeit auch in die Lehrausbildung, den 16 vorgemerkten Lehrstellensuchenden stehen gleich 40 offene Lehrstellen aus verschiedenen Branchen gegenüber.