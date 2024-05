Es war ein besonderer Ausflug eines Steinbockes: Tagelang marschierte das kräftige Tier durch den Bezirk Weiz, schaute in Ställe, erkundete Werkstätten, naschte in Hausgärten und spazierte an der viel befahrenen Bundesstraße 72 entlang. „Das Tier war wirklich alles andere als scheu“, wunderte sich auch Bezirksjägermeister Josef Kleinhappl. Der Steinbock war sehr zutraulich und dürfte aus einem Gehege entkommen sein. Die Jäger gehen davon aus, dass das Tier in menschlicher Obhut aufgewachsen ist.