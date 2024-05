Am Samstagmorgen kam es auf der L366 zwischen Hofstätten an der Raab und Pöllau zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Grazer war gegen 9.30 Uhr auf seinem Motorrad in Fahrtrichtung Pöllau unterwegs und stürzte in einer Rechtskurve. Der Mann dürfte die Kurve mit überhöhter Geschwindigkeit durchfahren haben.