Mehr Platz für Kunst durch neuen Weg und moderne Galerie

Am Wochenende eröffnete in Gleisdorf mit dem Spiegelgitterhaus ein neuer Ausstellungsraum für steirische Gegenwartskunst. Auch der neue Kunsttrail, ein 50 Kilometer langer Weg, an dem entlang sich Kunstobjekte reihen, wurde eröffnet.