„Im August wären es zehn Jahre geworden“, sagt Gabi Höfler von der HandarbeitsStubn und meint damit ihre Zeit in der Kapruner-Generator-Straße in Weiz, wo sie sich im Gebäude bei Nähmaschinen Pittner eingemietet hatte, die auch weiterhin in Weiz bleiben. Aus finanziellen Gründen hat sie sich mit ihrem Mann Andreas entschlossen, das Geschäft nach Puch bei Weiz umzusiedeln.