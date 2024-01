Ausfahrt Albersdorf-Süd: Seit mehr als zehn Jahren bereiten die Ausfahrten in Albersdorf an der B 64 Rechberg Straße Probleme. Immer wieder kommt es zu Unfällen. Seit Jahren laufen Gespräche mit dem Land, den Kreuzungsbereich zu entschärfen. Heuer soll nun endlich gehandelt werden. In Kooperation mit dem Land Steiermark soll die Ausfahrtsituation auf die B 64 verbessert und die Lärmschutzwand zwischen Albersdorf Süd und Albersdorf Mitte bis 2025 erneuert werden, bestätigt Bürgermeister Robert Schmierdorfer. Auch die Abteilung 16 des Landes Steiermark bestätigt, dass „der Neubau für heuer vorgemerkt ist.“ Allerdings laufen noch straßenrechtlichen Verfahren und die Grunderlöse.