Gegen neun Uhr am Montagmorgen war eine Frau mit ihrem Pkw auf der A2-Autobahn in Fahrtrichtung Graz unterwegs, als sie kurz vor der Abfahrt Gleisdorf West mit ihrem Fahrzeug die rechte Leitschiene touchierte. Dadurch wurde sie auf die linke Seite geschleudert und durchstieß die Leitschiene, welche in das Fahrzeug eindrang.