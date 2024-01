„Wir müssen in der fünften Klasse ein Diplomarbeitsprojekt machen und wir wollten was machen, was wir später noch in der Hand halten“, erzählt Sara Konrad, Schülerin der 5B-Klasse der HLW Weiz. Mit ihren Kolleginnen Jasmin Schantl aus Fischbach und Andrea Weberhofer aus Puch bei Weiz teilt die Tulwitzerin (Gemeinde Fladnitz/Teichalm) die Freude am Kochen.

Jasmin Schantl, Sara Konrad und Andrea Weberhofer sind Schülerinnen der HLW Weiz und haben im Rahmen ihrer Diplomarbeit ein Kochbuch gestaltet © Privat

Gemeinsam gestalteten die drei Schülerinnen ein Kochbuch in Zusammenarbeit mit regionalen Landwirten und Betrieben, wie etwa mit dem Obsthof Schneeflock aus Puch, Kulmer Fisch aus Haslau bei Birkfeld oder dem Biohof Karner aus St. Margarethen an der Raab.

Das Buch trägt den Namen „Regionale Schmankerl - direkt vom Bauernhof auf den Teller“. 40 Rezepte sind darin enthalten, „mehr als die Hälfte hab ich schon nachgekocht“, erzählt Konrad. Ihr persönliches Lieblingsrezept? Die Honig-Nuss-Palatschinken. „Es ist ein guter Mix aus traditionellen und neuen Gerichten“, erzählt die Schülerin.

Tradition und Neues im Mix

So finden Feinschmecker etwa das Rezept für eine Mostsuppe oder den traditionellen „Hulzknechtsterz“. „Ich stehe aufs Ausprobieren, weil meine Mama auch immer viel ausprobiert. Andrea mag die traditionellen Sachen lieber“, erzählt Konrad.

Rund 900 Stück des Kochbuchs wurden im November gedruckt. Der Druck war gleichzeitig das Herausforderndste am gesamten Projekt, wie die Schülerin erzählt. „Man muss schauen, dass es mit dem Verschnitt und der Pixelzahl zusammenpasst.“

Ein Kochbuch für den guten Zweck

1500 Euro der Erlöse spendeten die drei Schülerinnen an den Verein „Steirer mit Herz“. Das Geld kam dem 16-jährigen Sebastian Grabenbauer aus Fischbach zugute. Er kam zu früh zur Welt und erlitt bei seiner Geburt einen Sauerstoffmangel. Aufgrund einer Tetraspastik (Lähmung der Arme und Beine) und einer Epilepsie ist der 16-Jährige auf Unterstützung angewiesen.

Um seine Mobilität und Lebensqualität zu steigern, benötigt die Familie einen Umbau des Autos. „Ein Fahrzeug mit Heckeinschnitt und Auffahrrampe würde ihm und seiner Familie einen lang ersehnten Herzenswunsch erfüllen“, heißt es vom Verein. Durch den Verkauf des Kochbuchs haben Konrad, Schantl und Weberhofer den Wunsch unterstützt.