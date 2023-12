Starke Windböen und Schneemassen haben in den vergangenen Tagen für massive Schäden und zahlreichen Straßensperren in der Steiermark - auch der Norden des Bezirks Weiz ist betroffen. Zwischen Rettenegg un der Kreuzung nach Steinhaus am Semmering ist die L 117 Pfaffensattelstraße wegen erhöhter Lawinengefahr in beide Richtungen gesperrt.