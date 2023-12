Vor rund zehn Jahren übernahm Maria Heuberger das Landhotel ihres Onkels Johann Locker in St. Ruprecht an der Raab. Danach wurde umgebaut: Im Herbst 2014 wurde das neue Lokal samt Businesshotel und Lebensmittelmarkt eröffnet. Vom alten Hotel blieb nur noch wenig übrig. Für diesen Mut und Unternehmergeist wurde Maria Heuberger auch ausgezeichnet: 2016 wurde sie von der Wirtschaftskammer zur „Unternehmerin des Jahres“ (Kategorie Start-up) gekürt.

Der Betrieb läuft gut: Das Lokal „Locker & Légere“, verpachtet an Markus Lembacher aus Naas, ist unter anderem bekannt für das große Frühstücksbuffet, wochentags kann man auch à la carte essen. „Und wir werden auch für Feiern, etwa für Weihnachtsfeiern, gebucht“, schildert Heuberger. Hinzukommt das Hotel mit 25 Zimmern (und 53 Betten). „Wir haben da vor allem Geschäftsreisende, Businessgäste und Monteure, aber auch Busgruppen, Radfahrer oder Golfer.“

Vielseitig wie ihr Betrieb ist auch Maria Heuberger: Sie absolvierte die HAK in Weiz, arbeitete später in einem deutschen Projektentwicklungsbüro und in Marketing und Vertrieb in einer heimischen Bank. Berufsbegleitend studierte die Oststeirerin Tourismuswirtschaft an der Wirtschaftsuniversität Wien.

Weiteres Standbein als Businesscoach

Mittlerweile hat sich die Unternehmerin und zweifache Mutter (hinzukommen zwei weitere Kinder in einer Patchwork-Beziehung) auch ein weiteres Standbein geschaffen: Sie ist als Businesscoach tätig.

„Ich habe mein eigenes Geschäft aufgebaut, berate Führungskräfte und Teams, zum Beispiel in den Bereichen mentale Gesundheit, Kommunikation und Kritikfähigkeit. Ich habe ja viele Erfahrungen aus dem Hotelbereich und als Selbstständige und möchte diese weitergeben.“ Nachsatz: „Es taugt mir, ich brauche immer wieder neue Projekte.“