Lange ist es noch nicht her, dass die Mädchen zurück nach Österreich gekommen waren. Im November ging es für fünf Tänzerinnen der O‘Kelly Irish Dance Academy, der einzig registrierten Tanzschule für traditionellen Irish Dance in der Steiermark, zur Europameisterschaft nach Dubai.

Einer der Schützlinge von Carmen Palensky und Philipp Gaber (Leiter- und Trainerteam) ertanzte sich den Europameistertitel in der U12. „Das war die Krönung der jahrelangen harten Arbeit“, schwärmt Gaber. Geschafft hat es Desire Speer aus Gleisdorf. Die 12-Jährige ist keine Unbekannte, ergattere sie im Vorjahr schon den Vizetitel in Marseille.

2024 geht es nach Glasgow

An der Meisterschaft überhaupt teilnehmen zu dürfen, war ein großer Erfolg, musste man sich ja erst dafür qualifizieren. „Ziel war es trotzdem immer Europameisterin zu werden“, kontert die 12-Jährige und grinst. Die Freude ist ihr anzusehen.

Drei Tänze durfte Speer als Solo-Tänzerin präsentieren. Drei Mädchen befanden sich zugleich auf der Tanzfläche, Wertungsrichtende vergaben Punkte. Als Gewinn gab es nicht nur den Titel, sondern einen 20 Jahre alten Wanderpokal, der zwischen den Meisterinnen weitergereicht wird.

Zusätzlich hat sich Speer auch für die Weltmeisterschaft in Glasgow qualifiziert. Genau wie ihre vier Kolleginnen Nele Leinweber (14), Laura Nest (14), Linda Krausler (19) und Sophia Grünbichler (17). In ihren Altersklassen haben alle vier Top-Platzierungen erreicht (siehe Infobox) und fliegen 2024 mit nach Schottland.

Alle fünf sind übrigens Teil der „Company“ der Weizer Tanzschule. Teil davon kann man erst mit einem gewissen Tanzniveau werden. Vorbereitet wird sich in der Klammstraße in Weiz: An vier Tagen pro Woche trainieren die Mädchen zwischen zwei und drei Stunden. Mittlerweile zählt O‘Kelly Irish Dance Academy 117 Tänzerinnen und zwei Tänzer.