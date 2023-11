Mit einer „blöden Idee“ fing alles an, erzählt Wirt Franz Kulmer, der seit 1984 den gleichnamigen Familienbetrieb führt. Diese Idee hatte sein Vater 1960 - er eröffnete einen Fischteich in Haslau bei Birkfeld. Anfangs waren alle skeptisch, ob das funktionieren könnte, erinnert sich Kulmer. Jahrzehnte später zeigt sich: Die Idee war überhaupt nicht blöd. Denn mittlerweile hat sich das bereits im Jahr 1722 von der Familie Kulmer gegründete Wirtshaus in ein Fischrestaurant verwandelt, in dem neben der traditionellen Forelle „nach Art des Hauses“ auch Karpfen oder Fischsuppe serviert werden.

Inspiration holt sich der Gastronom und Fischzüchter gern auf Reisen, in Chile war er schon mehrmals. „Wir vermischen viele unsere Rezepte mit asiatischen Gewürzen, zum Beispiel Kaffir-Limettenblätter, grüner Currypaste oder auch Ingwer, verrät Kulmer. Seit 24 Jahren ist das Restaurant mit einer „Gault & Millau-Haube“ ausgezeichnet (auch heuer wieder). Zudem betreibt die Familie eine Räucherei.

„Zu Beginn haben wir gerade mal sechs Fische auf einmal in der alten Küche räuchern können“, erzählt Kulmer. Heute verwertet Kulmer zwischen 600 und 700 Tonnen Fisch pro Jahr. In der rund 3000 m² großen Produktionsstätte können 18.000 Forellen pro Stunde verarbeitet werden. Die Hälfte der Fische wird an den österreichischen Handel ausgeliefert, wie etwa an Interspar. „Die andere Hälfte geht an die Gastronomie oder an Private“, sagt Kulmer.

20.000 bis 30.000 Kilo frischer Fisch

20.000 bis 30.000 Kilo Fisch liefern die 23 Teiche und Becken, die sich auf rund einem dreiviertel Hektar in Haslau bei Birkfeld erstrecken, vorwiegend Forellen, aber auch Störe und Karpfen. Die Nachfrage nach letzteren ist besonders in der Weihnachtszeit groß. „Lachs importieren wir aus Norwegen“, erzählt Kulmer. Getötet werden die Fische per Elektroschock.

Bis in die 80er-Jahre konnten die Gäste ihren Fisch sogar selbst aus den Teichen angeln, das ist heute nicht mehr möglich. Trotzdem ist der Fisch frisch: Er kommt quasi direkt vom Teich auf die Teller. „Am Vormittag fangen wir ihn und zu Mittag ist er auf dem Tisch“, sagt Kulmer.

Kulmer führt die Fischzucht, das Restaurant und die Räucherei gemeinsam mit seiner Frau, seinen drei Töchtern und deren Großmutter. Die Schwiegersöhne helfen ebenfalls mit und auch die vierte Generation folgt bereits nach: Beim Fische füttern sind die Enkerln schon begeistert mit dabei, wie Kulmer stolz erzählt.

Gästehäuser

Auch Gästezimmer vermietet die Familie Kulmer - im „Bürgermeisterhaus“, dem ehemaligen Haslauer Gemeindeamt, gleich neben den Teichen und dem Restaurant, und in der Villa Thalhof, der Frühstückspension in Bad Gleichenberg. „Hier werden beispielsweise Yoga-Seminare abgehalten, Radfahrer oder Pensionisten schlafen hier, es ist sehr breit gefächert“, sagt Kulmer.