„Es geht so langsam“, antwortet Günter Kreimer auf die Frage, ob er sich als neuer Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Weiz bereits eingelebt hat. Nur wenige Tage ist er erst im Dienst. Knapp fünf Jahre lang war er Dienststellenleiter in St. Ruprecht an der Raab. Mit 1. November ist der 56-Jährige seinem Vorgänger Josef Neuhold in die Polizeiinspektion Weiz nachgefolgt und verantwortlich für ein Einsatzgebiet, das die fünf Gemeinden Weiz, Thannhausen, Mortantsch, Naas und Gutenberg mit rund 20.000 Einwohner umfasst.