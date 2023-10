Am 6. November starten die Umbauarbeiten in der Gleisdorfer Volksbankfiliale. „Vor der Bank stellen wir einen Container auf, damit die Kunden ihre Bankgeschäfte erledigen können“, sagt Vorstandsdirektor Hannes Zwanzger. Die Beratungsräumlichkeiten werden während der Umbauphase in den Businesspark verlegt, für etwa ein halbes Jahr. Ähnlich sieht es in Fürstenfeld aus – hier wird eine Woche später gestartet, am 14. November. „Wir wandern in der Zwischenzeit in ein Auswärtslokal, das sich in der Nähe der Bezirkshauptmannschaft befindet“, so Zwanzger.