Endlich Sommer und die 32. Weinkost geht bei bestem Wetter auf dem Pogusch in der Steiermark über die Bühne. Heimische Sommeliers haben sich im Vorfeld mit dem Verkostungsleiter Arno Bergler zwei Tage lang durch die besten steirischen Weine gekostet. Die gewohnte Weinkost-Jury mit den prominenten Gästen aus Wirtschaft, Politik, Medien und Kultur wird am Freitagnachmittag die edlen Tropfen verkosten. Neu heuer ist die Expertenjury - die Bewertung der Weine wird damit auf ein hohes Niveau gehoben. Hier finden Sie ab Freitagnachmittag die Foto-Impressionen vom Weinfest am Pogusch.

Das war im Vorfeld die Blindverkostung mit den besten der österreichischen Sommeliers:

Foto-Rückblick auf den Weingipfel 2023