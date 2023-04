Den Zeitaufwand, um feinstes Leder herzustellen, unterschätzt dann doch die eine oder andere Kundschaft: „Manche kommen mit einer Hirschhaut vorbei und glauben, es ist nächste Woche als Leder fertig zum Abholen.“ Robin Schlüßlmayr schmunzelt bei diesem Sager, „denn es dauert mindestens drei Monate, bis unser Leder fertig ist. Es sind nämlich extrem viele Arbeitsschritte notwendig, hinzu kommt, dass wir nur Naturmaterialien verwenden.“ Seit 1629 wird an dem Standort im schmucken Gröbming Leder hergestellt. Hausherr Robin Schlüßlmayr hat Mitte der 90er begonnen, zu lernen. „Zuerst mit Haut von Schaf, Fuchs, Wildschwein. Damals wurde wenig sämisch gegerbt, heute haben wir uns genau darauf spezialisiert. Fünf Sämischgerber gibt’s noch in Österreich, ich bin der einzige und letzte in der Steiermark“, rechnet der Obersteirer vor.