Der Kranz ist Teil des Märchenwaldes am Schlossbergplatz, der die Passanten mit seiner konsum-freien Zone zum Innehalten und Hinsetzen einlädt. © KK

Es ist ein original Wichern-Adventkranz der Diakonie, gebaut von jungen Menschen im Projekt Jugendpark von Jugend am Werk, steht als Symbol und Hoffnungsträger für Kinder und Jugendliche in Not in der adventlich geschmückten Grazer Innenstadt.

Am 30. November wurde am Grazer Schlossbergplatz ein Riesenadventkranz der Diakonie feierlich gesegnet und die erste Kerze entzündet. „Für die Diakonie ist der Adventkranz Symbol und Hoffnungsträger geworden für Kinder und Jugendliche in Not. Damit knüpfen wir an die Geschichte des Adventkranzes an, denn der erste Kranz war für Straßenkinder gedacht, denen es an allem fehlte“, so Matthias Liebenwein, Geschäftsführer der Diakonie de La Tour in der Steiermark. Der Kranz ist Teil des Märchenwaldes am Schlossbergplatz, der die Passanten mit seiner konsum-freien Zone zum Innehalten und Hinsetzen einlädt. Gebaut wurde der Adventkranz von Jugendlichen, die von Jugend am Werk im Projekt „Jugendpark“ in Graz betreut werden. Koordiniert wurde alles auch in diesem Jahr vom Grazer City-Management. Gesegnet wurde der Kranz von evangelischen Superintendenten Wolfgang Rehner und Stadtpfarrpropst Christian Leibnitz. Kinder aus der Hügellandschule in Vasoldsberg waren zu Gast und überbrachten musikalische Grüße.

Der Tag findet statt im Rahmen des Adventkalenders des Netzwerks Verantwortung zeigen!, einem Verbund von Unternehmen und Organisationen, die sich mit konkreten Aktionen für verantwortliches Wirtschaften und guten sozialen Zusammenhalt im Land stark machen. 80 Unternehmen sind Partner des Netzwerks, das Citymanagement Graz ist bereits zum zweiten Mal aktiv dabei.

