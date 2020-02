Kleine Zeitung +

Gemeinderatswahl 2020 Die FPÖ hofft auf ein blaues Wunder

Die FPÖ tritt in der Süd- und Südweststeiermark in 41 von 44 Gemeinden zur Wahl an. Brechen von absoluten Mehrheiten und neue Vorstandsposten sind das erklärte Ziel.