Aufgrund des Regens und der nassen Straße dürfte eine 35-jährige Leibnitzerin mit ihrem Fahrzeug am Mittwoch gegen 21 Uhr von der Fahrbahn abgekommen sein. Sie war auf der L 303 in Preding, zwischen dem Reitstall Stoiser und dem Friedhof, in Richtung Graz unterwegs. Ihr Pkw kam in einer Rechtskurve ins Rutschen, überschlug sich und landete im Straßengraben.