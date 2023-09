Herr Hartl, die von Ihnen initiierte und kuratierte Galerie Marenzi feiert den 25. Geburtstag. Welche Gedanken gehen Ihnen anlässlich dieses Jubiläums durch den Kopf?

KLAUS-DIETER HARTL: Trotz zahlreicher Wirren in all den Jahren konnte die Galerie bis heute bestehen, das ist mir so richtig bewusst geworden, das ist schon sehr besonders. Und auch mein Anliegen, Kultur als Kunstvermittlung zu machen und einen Überblick zu bieten, was in der Kunstwelt passiert, gelingt hier, denke ich, sehr gut.