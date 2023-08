Diese Kälteanlagen aus Frauental werden mit CO2 gespeist

Frigopol geht in Sachen Kühlsysteme unkonventionelle Wege: Die Anlagen, die die Firma in Frauental an der Laßnitz baut, werden mit Ammoniak oder CO2 gespeist. Wo sie zum Einsatz kommen, erzählt Geschäftsführer Johann Herunter.