Feste am Wochenende

So rüstet man sich in der Südweststeiermark am besten für Gewitter und Hagel

Ein Unwetter nach dem anderen hält die Bezirke Leibnitz und Deutschlandsberg im Juli in Atem. Wir geben Ausblick auf das Wetter am Wochenende und darauf, wie sich Veranstalter in der Region vorbereiten.