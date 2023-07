"Wie ein Schuss": Stainzerin fühlt sich von Basketbällen massiv gestört

In Stainz beschweren sich Anrainer über die Lautstärke am Basketballplatz im Stainzer Freibad. Bürgermeister Karl Bohnstingl zeigt sich überrascht. Ähnliche Fälle gibt es in der Landeshauptstadt Graz.