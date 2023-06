Das Unwetter, das am vergangenen Freitag, 23. Juni, seine Kreise gezogen hat, hielt auch die Feuerwehren im Bezirk Leibnitz auf Trab. Sie mussten zu zwei Einsatzorten ausrücken, an denen Blitze eingeschlagen hatten.

In Felgitsch, Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen, stand ein Dachstuhl während des Gewitters in Brand. Gegen 19 Uhr entdeckte dort ein Nachbar beim Nachhausekommen Rauch, der vom angrenzenden Wirtschaftsgebäude aus aufstieg. Daraufhin verständigte er sowohl den Besitzer als auch die Feuerwehr. 18 Kräfte der Feuerwehr Großfelgitsch waren am Einsatzort und konnten den Brand um 20 Uhr löschen.

Der starke Regen verhinderte, dass sich der Brand weiter ausbreiten konnte. Teile der Holzkonstruktion und das Dach wurden von den Flammen beschädigt. Verletzt wurde bei dem Brand zum Glück niemand. Weitere Brandermittlungen von der Polizei stehen noch aus.

Wärmebildkamera und Atemschutztrupp

Glück im Unglück hatten auch Bewohner in Großsulz, Gemeinde Leutschach an der Weinstraße. Sie benötigten am Freitag Hilfe von den Feuerwehren Leutschach an der Weinstraße, Maltschach, Arnfels und St. Johann im Saggautal. Der Blitz hatte dort in ein Wirtschaftsgebäude eingeschlagen, insgesamt 60 Feuerwehrkräfte mit acht Fahrzeugen waren im Einsatz.

Das Wirtschaftsgebäude war infolge des Blitzschlags zwar nicht in Brand geraten, lediglich das Dach wurde beim Einschlag beschädigt.

Das Dach des Wirtschaftsgebäudes wurde abgedeckt © FF Leutschach

Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr Leutschach stellte sicher, dass im Inneren des Gebäudes keine Glutnester vorhanden waren. Mithilfe einer Wärmebildkamera wurde das Gebäude auch von außen nach versteckten Glutnestern abgesucht.

Im Anschluss deckten die Feuerwehrkräfte das beschädigte Dach mit Planen ab, um weitere Schäden durch Witterungseinflüsse zu verhindern. Um circa 19.15 Uhr konnten die Feuerwehrleute den Einsatz vor Ort beenden und wieder in ihre Rüsthäuser einrücken.