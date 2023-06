Noch ein bisschen Essig, oder fehlt doch noch etwas Öl? Fragen, die bestimmt schon so einigen am Salatbuffet durch den Kopf geschossen sind, ein schmackhaftes Dressing will nämlich gelernt sein. Eine weitere Herausforderung: Ist die richtige Mixtur aus Öl und Essig gefunden, findet sie sich hin und wieder nicht nur auf dem Teller, sondern auch auf den Händen wieder.