Einmal eine Rüstung eines römischen Legionärs anprobieren, selbst in die Rolle einer echten Archäologin oder eines echten Archäologen schlüpfen oder Würstel nach original römischem Rezept verkosten - all das ist am kommenden Sonntag, dem 18. Juni, am Gelände des Besucherzentrums Grottenhof in Leibnitz möglich.