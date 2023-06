Sie klopft fast täglich auf Holz, bohrt es an oder bringt es in Form: Sophie Reinisch hat vor sieben Jahren die Schmuckmanufaktur Astwerk gemeinsam mit ihrem Mann Stefan ins Leben gerufen. Auf 994 Metern Seehöhe in Trahütten, Deutschlandsberg, werden aus Bäumen und alten Weinstöcken Ohrringe, Ringe, Ketten und Armbänder gefertigt.