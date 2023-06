Frauental an der Laßnitz

Beim Abbiegen übersehen: Zwei Pkw kollidierten

Mittwochnachmittag musste die Feuerwehr zu einem Verkehrsunfall in Freidorf an der Laßnitz, Gemeinde Frauental an der Laßnitz, ausrücken. Eine Fahrzeuglenkerin wurde bei dem Unfall verletzt.