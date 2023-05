Gegen 22 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruchsversuch in ein Geschäft unweit des Interspar Leibnitz informiert. Sofort rückten mehrere Polizeistreifen zum genannten Tatort aus.

Bereits am Weg zum Geschäft, das über einen angrenzenden Bauernladen verfügt, fahndeten die Polizisten nach dem mutmaßlichen Einbrecher. Dieser war dunkel bekleidet und soll den Tatort kurz zuvor zu Fuß verlassen haben. Während der Fahndung sammelten zwei Beamte zusätzlich Informationen aus der Videoüberwachung des Geschäfts.

Knapp bei Kasse

Kurze Zeit später hielt eine Streife einen auf die Personenbeschreibung passenden Mann, der sich in der Nähe des Geschäfts befand, an und nahmen ihn fest. Der 28-Jährige aus dem Bezirk Leibnitz wurde anschließend von der Polizei vernommen und zeigte sich geständig. Er gab an, aufgrund seiner schlechten finanziellen Situation in das Geschäft eingebrochen zu haben. Erbeutet hatte er bei dem Einbruch jedoch nichts.

Der 28-Jährige wird über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wegen versuchten Einbruchsdiebstahls auf freiem Fuß angezeigt.