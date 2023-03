Um 19.41 Uhr wurde die Feuewehr zum Unfallort alarmiert. In einem Baustellenabschnitt auf der L 632 in Eckberg, Gemeinde Gamlitz, krachte ein Firmen-Kleintransporter in einen stehenden Bagger.

Die Baustelle auf Höhe Buschenschank Nekrep war ordnungsgemäß abgesichert und mit einer Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h versehen. Ein 37-jähriger Leibnitzer war mit seinem Transporter auf der L 632 in Richtung Gamlitz unterwegs und laut Auskunft der Polizei alkoholisiert. Er und sein 30-jähriger Beifahrer, ebenso aus dem Bezirk Leibnitz, waren nicht angeschnallt. Der Lenker dürfte die Baustelle übersehen haben und ist mit seinem Transporter in einen dort abgestellten Kettenbagger gekracht.

Der Alko-Lenker dürfte die Baustelle und den Bagger übersehen haben © FF Gamlitz

Das Unfallfahrzeug wurde im Bereich des Beifahrers stark beschädigt. Der Alko-Lenker konnte das Fahrzeug selbst verlassen, sein Beifahrer wurde bei dem Zusammenprall eingeklemmt und schwer verletzt.

Die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Gamlitz und Ehrenhausen retteten den Beifahrer mittels Scherenspreitzer aus dem Unfallfahrzeug. Beide Personen wurden vom Notarzt, dem Roten Kreuz und von einem niedergelassenen Arzt erstversorgt. Auch ein Notarzthubschrauber wurde angefordert. Dieser flog den Beifahrer mit Verletzungen an den Beinen ins LKH Graz, während der Unfalllenker ins LKH Wagna gebracht wurde.