Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Donnerstag in vier Firmenobjekte in Bad Schwanberg (Bezirk Deutschlandsberg) ein und erbeuteten Bargeld in der Höhe von 5000 bis 10.000 Euro.

Zwischen Mittwochabend und Donnerstagmorgen zwängten die bislang unbekannten Täter die Fenster von insgesamt vier Firmenobjekten auf und verschafften sich dadurch Zugang zu den Büroräumlichkeiten. Auch im Innenbereich öffneten die Täter die Türen gewaltsam und verursachten somit einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

An das erbeutete Bargeld kamen die Täter durch Aufbrechen eines Tresors und den Diebstahl von mehreren Geldkassetten. Die Polizei geht davon aus, dass alle Einbrüche von derselben Tätergruppe verübt wurden.