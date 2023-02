In der Nacht auf Dienstag war ein 23-jähriger Grazer mit seinem Auto in Wies unterwegs. Gegen 0.28 Uhr geriet laut Polizei das Fahrzeug ins Schleudern. Das Fahrzeug kam auf das Bankett, anschließend schlitterte es quer über die Fahrbahn und landete in einem schmalen Bachbett. Dort blieb das Auto stecken.

Polizei, Rotes Kreuz und 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr Wies rückten zum Unfallort aus. Die Feuerwehr barg das Unfallwrack mittels Seilwinde. Dafür musste die B 76 kurzzeitig für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

Der Fahrer wurde vom Roten Kreuz betreut, er zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Laut Polizei war der 23-Jährige stark alkoholisiert.