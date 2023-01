Gegen 7.45 Uhr wollte am Montag eine 61-jährige Urlauberin den Personenaufzug in einem Hotel in Ehrenhausen an der Weinstraße verlassen. Dieser blieb kurzzeitig stecken. Der Aufzug konnte aber von einem Hotelmitarbeiter mittels einer manuellen Notbremsöffnung nach oben gezogen werden.