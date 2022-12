Am Mittwoch wurde die Feuerwehr Oisnitz-Tobisegg in der Gemeinde St. Josef in der Weststeiermark von einer älteren Katzenbesitzerin gegen 10.30 Uhr alarmiert. Ihre Katze steckte seit zwei Tagen in der Lannachbergstraße in einem Regenschacht fest. Die Glätte und der Winkel des Rohres wurden dem Tier zum Verhängnis. Die Katze konnte nicht mehr alleine aus der Regenrinne klettern.