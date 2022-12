Sechs Wochen lang war Hakmet Ahmdzai unterwegs. Zu Fuß und mit dem Auto machte sich der heute 22-jährige Afghane vor einem Jahr allein auf den Weg nach Österreich. Die Taliban kamen im August 2021 in seiner Heimat an die Macht. Ahmdzai folgte dem Ruf seines älteren Bruders, der in Klagenfurt lebt und beschloss Afghanistan zu verlassen.