Eine prominente Gastlehrerin gab es dieser Tage an der Mittelschule Gamlitz. ZiB-Moderatorin Nadja Bernhard stattete den Schülerinnen und Schülern der vierten Klasse im Rahmen eines fächerübergreifenden Projekts einen Besuch ab. Die gebürtige Südsteirerin erzählte aus ihrem Alltag als TV-Journalistin und stand den Jugendlichen Rede und Antwort. Besonders interessierte sie, wie man seriöse Medien erkennt, was Fake News sind und wie man Informationen überprüfen kann. Höhepunkt war die Produktion der schuleigenen Nachrichtensendung "Schule im Bild", in der Bernhard als Interview-Gast einen Auftritt hatte.