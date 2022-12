Kleine Eingriffe an der Hand, Operationen nach einem Leistenbruch oder Magenspiegelungen – was für viele Menschen dramatisch klingt, gehört in Krankenhäusern wie dem LKH Wagna zur täglichen Routine. Bisher wurden die Patientinnen und Patienten zur Beobachtung vor und nach solchen Operationen stets auf den Stationen untergebracht. Um diese Stationen zu entlasten, gibt es nun eine eigene Nachsorgeeinheit im LKH.