Böse Zungen behaupten, der heikle Punkt sei absichtlich im letzten Drittel der Tagesordnung angesetzt worden, in der Hoffnung, dass es zu fortgeschrittener Stunde wohl nicht mehr so heiß zur Sache gehen würde. Sollte es so gewesen sein, ging der Schuss jedenfalls nach hinten los. Gegen 23 Uhr, vier Stunden nach Beginn der Sitzung, flogen am Donnerstag im Gemeinderat von Stainz beim Aufregerthema Engelweingarten die Fetzen.