Kritiker wiesen schon länger darauf hin, seit mehr als drei Wochen ist es so gut wie fix: Das umstrittene Hotelprojekt im Stainzer Engelweingarten muss zurück an den Start. So lautet jedenfalls die klare Empfehlung des Landes Steiermark an die Marktgemeinde Stainz. Auslöser sind verfahrensrechtliche Fehler bei der Änderung des Flächenwidmungsplans in diesem Bereich. Bemängelt wurde vor allem, dass die Neuausweisung von knapp 17.000 Quadratmeter Bauland ohne öffentliches Auflageverfahren vom Gemeinderat beschlossen wurde.