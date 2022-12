Am Donnerstag gegen 13.45 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in Lichendorf in der Gemeinde Straß in Steiermark (Bezirk Leibnitz) alarmiert.

Gegen 10 Uhr zündete dort eine 21-Jährige im Wohnzimmer eine Kerze an, die sich auf einer Kommode befand. Durch das vollständige Abbrennen der Kerze dürfte sich die Kommode in Brand gesetzt haben.

Als die 21-Jährige Stunden später eine starke Rauchentwicklung wahrnahm, verständigte sie die Feuerwehr. Die Freiwilligen Feuerwehren Lichendorf, Weitersfeld, Mureck und Oberschwarza standen mit insgesamt 27 Kräften und sechs Fahrzeugen im Einsatz und löschten den Brand.

Vom Feuer betroffen waren vor allem die Küche und das Wohnzimmer. Aufgrund der Verrußung ist das Haus jedoch nicht mehr bewohnbar. Zum Zeitpunkt des Brandes befanden sich keine Personen im Haus. Die Bewohner kommen vorübergehend bei Verwandten im Nachbarhaus unter. Die Höhe der Schadenssumme ist derzeit unbekannt.

Die Löscharbeiten dauerten zirka eineinhalb Stunden, auch Polizei und Rotes Kreuz waren vor Ort.