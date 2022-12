In Deutschlandsberg kann man ab Herbst 2023 studieren

Für das Studium pendeln oder gar umziehen muss in Zukunft nicht sein. Ab September 2023 bietet die WKO in Zusammenarbeit mit der Grazer Fachhochschule Campus 02 einen Bachelorstudiengang für Automatisierungstechnik in Deutschlandsberg an.