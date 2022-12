Die gestiegenen Energiekosten zwingen viele Gemeinden in der Region dazu, Weihnachtsbeleuchtungen zu reduzieren. Auch auf den traditionellen Eislaufplatz am Marenzigelände in Leibnitz muss man dieses Jahr verzichten. Die Kosten seien zu hoch, heißt es von Bürgermeister Michael Schumacher (SPÖ).