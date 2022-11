Erpressungen, verbales Niedermachen, kontrollierende Blicke auf das fremde Handy, ein fester Griff um den Oberarm: Gewalt gegen Mädchen und Frauen hat viele Gesichter. 2015 hat die UN die Kampagne Orange the World ins Leben gerufen, um damit weltweit auf dieses Problem aufmerksam zu machen. Dieses Jahr beginnt die Aktion am 25. November und dauert 16 Tage. Eine Aktion, an der sich nach einer Pause im letzten Jahr auch die Stadtgemeinde Leibnitz beteiligt.