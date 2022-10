Ein geheimnisvoller Flair umgibt die Hammer-Villa am Fuße des Buchkogels in Stangersdorf, Gemeinde Lang. Wie aus einem Rosamunde-Pilcher-Film herausgeschnitten und in die Südsteiermark eingefügt. Und mit einem beachtlichen Gefälle versehen. Ein Flügel des prächtigen Eingangstores steht schon offen, bereit, Besucher in Empfang zu nehmen. Der Kies knirscht unter den Schuhen, ein lauer Herbstwind weht durchs Haar. Im Hintergrund das Rauschen der auf der A9 vorbeirasenden Autos.