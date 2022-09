Das Herbstfest wie früher in Leibnitz ist gestrichen. Zumindest für heuer. Stattdessen wird es am 15. Oktober, einen Tag vor dem kirchlichen Erntedank, ein Genussfest am Hauptplatz geben. Das wurde mehrheitlich im Gemeinderat beschlossen. Gemeinderäte der Opposition wollen das aber nicht kampflos hinnehmen und machen nun öffentlichkeitswirksam Druck.