Etwa 50 Millionen Menschen weltweit sind von Demenzerkrankungen wie Alzheimer betroffen. Trotzdem ist diese Krankheit immer noch mit Vorurteilen und Tabus behaftet. Um dem entgegenzuwirken, findet dieses Jahr in der Stadt Leibnitz erstmals der "Lange Tag der Demenz" statt. "Der 'Lange Tag der Demenz' dauert insgesamt drei Tage. Für einen Erkrankten fühlt sich ein Tag oft an wie mehrere Tage. Das spiegelt sich in unserem Titel wider", erklärt die Obfrau der Steirischen Alzheimerhilfe "Salz", Claudia Knopper.